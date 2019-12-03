Мобильное приложение «Госуслуги Югры» обзавелось новой функцией

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-03T09:18:26+03:00

Теперь в нём есть возможность узнать об актированных днях

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В мобильном приложении «Госуслуги Югры» в тестовом режиме запущен новый сервис «Актированный день». Он позволяет узнавать информацию о погодных условиях.

Правительство ХМАО напоминает, что мобильное приложение «Госуслуги Югры», помогает жителям автономного округа пользоваться государственными и муниципальными услугами в режиме онлайн. В приложении множество функциональных модулей.

В «Госуслугах Югры» есть электронный дневник, в котором родители и дети могут найти всю необходимую информацию об учебном процессе. В нем можно проверять домашнее задание, уточнять полученные на уроках оценки и проверять посещаемость ребенка. Теперь же в приложении можно узнать и об актированных из-за погоды днях.

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ИСТОЧНИК KP.RU