Жители дачных кооперативов Сургута возмущены расписанием новых автобусов

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-03T08:46:12+03:00

Их маршрут не учитывает удобное школьникам и работающим гражданам время

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Жители дачных кооперативов Сургута недовольны расписанием движения запущенных 2 декабря новых автобусов 112к и 118к.

По данным портала портал «Ugra-news.ru», горожане говорят, что общественный транспорт приезжает в неудобное для школьников и работающих жителей кооперативов время.

К примеру, маршрут № 112к прибывает в город на остановку кинотеатр «Аврора» в 8 утра. После этого детям и еще предстоит успеть добраться до места учебы.

Советник главы города Александр Оверчук утверждает, что администрация уже получила жалобы от жителей Сургута. Поэтому расписание изменят в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU