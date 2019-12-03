Тройное ДТП случилось на Нефтеюганском шоссе Сургута

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-03T08:50:24+03:00

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Минувшим днём на Нефтеюганском шоссе Сургута произошла серьезная авария с участием сразу трех автомобилей. Два человека пострадали.

По информации сообщества «ВКонтакте» «Регион-86 – Сургут», «Нива» при совершении разворота из крайней правой полосы, не предоставила преимущество «Ладе» 12 модели, которая ехала по левой полосе.

После столкновения, «Ладу» 12 модели отбросило на обочину. Она успела задеть еще одну машину, «Хендай». В результате ДТП пострадали водители отечественных авто. С места аварии их увезла скорая. Устанавливаются точные причины произошедшего.

По данным госавтоинспекции, всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. Задержаны 7 водителей за управление авто в состоянии опьянения, 13 - привлечены к ответственности за выезд на встречку.

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ИСТОЧНИК KP.RU