Погода в Югре 3 декабря: небольшой снег и нахмурившееся небо

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-03T06:00:35+03:00

Погода в Югре 3 декабря Фото: pixabay.com

Днём температура не опустится ниже -10 градусов

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Во вторник 3 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе нем пасмурно. Местами небольшой умеренный снег. Ветер юго-западный 5 - 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно и пасмурно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 4 - 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов.

В Сургуте небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Нижневартовске облачно и пасмурно, снег. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU