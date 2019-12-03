Двое жителей Нефтеюганска задержаны за незаконное хранение наркотиков
Полицейские Нефтеюганска задержали двух мужчин по подозрению в хранении наркотиков.
Полиция располагала информацией о том, что 38-летний нефтеюганец имеет при себе наркотики. В ходе досмотра это подтвердилось.
Спустя некоторое время поблизости стражи порядка также заподозрили в хранении наркотиков рядом находившегося 32-летнего мужчину. Их подозрения оказались верными.
Задержанные признали, что приобрели запрещенные вещества через интернет для личного потребления. В совокупности у них изъяли около 1 грамма «синтетики».
Теперь им обоим грозит три года лишения свободы по статье «незаконное приобретение и хранение наркотических средств».
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ИСТОЧНИК KP.RU