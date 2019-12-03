Двое жителей Нефтеюганска задержаны за незаконное хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-03T06:33:18+03:00

Им грозит три года лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Полицейские Нефтеюганска задержали двух мужчин по подозрению в хранении наркотиков.

Полиция располагала информацией о том, что 38-летний нефтеюганец имеет при себе наркотики. В ходе досмотра это подтвердилось.

Спустя некоторое время поблизости стражи порядка также заподозрили в хранении наркотиков рядом находившегося 32-летнего мужчину. Их подозрения оказались верными.

Задержанные признали, что приобрели запрещенные вещества через интернет для личного потребления. В совокупности у них изъяли около 1 грамма «синтетики».

Теперь им обоим грозит три года лишения свободы по статье «незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU