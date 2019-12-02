2019-12-02T16:00:15+03:00
Общество

Жителей Нижневартовска приглашают на праздник белорусской культуры «Мой родной кут»

Гостей ждёт большая культурная программа
Руслан Савинов
Поделиться:
Жителей Нижневартовска приглашают на праздник белорусской культуры «Мой родной кут». Фото с сайта администрации НижневартовскаЖителей Нижневартовска приглашают на праздник белорусской культуры «Мой родной кут». Фото с сайта администрации Нижневартовска
Изменить размер текста:

В Центре национальных культур Нижневартовска 6 декабря в 18 часов пройдет праздничная программа «Мой родный кут».

Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь» и Центр национальных культур подготовили самобытную музыкально-театрализованную программу для посетителей праздника.

Гости мероприятия смогут познакомятся с белорусскими традициями и обычаями, принять в них непосредственное участие.

Вход на мероприятие свободный, отмечает администрация Нижневартовска. Информация по телефону в Центре национальных культур 45-30-50.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Британцы назвали Альфа-Банк лучшим российским банком
В Югре продолжается марафон бизнес-событий
Мегион стал одним из лидеров в реализации мероприятий экологического нацпроекта
В автономном округе пройдёт фестиваль культуры коренных народов севера «Россыпи Югры»
Хантымансийцы испытали на себе спортивное ориентирование
В Нижневартовске детям, родившимся раньше срока, помогут вырасти здоровыми
Более полутысячи жителей окружной столицы приняли участие в формировании городского бюджета
Житель Югорска получил по почте часы вместо сигнализации
Скорая помощь Нефтеюганска получила новое оборудование
Полиция Советского района задержала местного жителя за хранение наркотиков
Югра станет одним из организаторов международной конференции в Париже
Глава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснега
Более ста человек приняли участие в форуме «Когалым – территория равных!»
Прокуратура Пыть-Яха добилась признания недействительными дипломов об образовании замдиректора городского хозяйства
Вартовчане выбирают здоровый образ жизни
Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме
Бывший сотрудник колонии в Сургуте осуждён за взятку
Пятый адаптивный фэшн-концерт прошёл в окружной столице
Украинец-наркодилер осуждён в Нижневартовске за сбыт наркотиков
Югра вошла в десятку российских регионов по уровню зарплат
В Мегионе задержали похитителей нефти