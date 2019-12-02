СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-02T16:00:15+03:00

Жителей Нижневартовска приглашают на праздник белорусской культуры «Мой родной кут». Фото с сайта администрации Нижневартовска

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В Центре национальных культур Нижневартовска 6 декабря в 18 часов пройдет праздничная программа «Мой родный кут».

Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь» и Центр национальных культур подготовили самобытную музыкально-театрализованную программу для посетителей праздника.

Гости мероприятия смогут познакомятся с белорусскими традициями и обычаями, принять в них непосредственное участие.

Вход на мероприятие свободный, отмечает администрация Нижневартовска. Информация по телефону в Центре национальных культур 45-30-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU