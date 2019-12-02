В автономном округе пройдёт фестиваль культуры коренных народов севера «Россыпи Югры»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-02T15:48:17+03:00

Насладиться им можно с 6 по 8 декабря

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Фестиваль «Россыпи Югры» состоится 6 декабря в Новоаганске на базе ДК «Геолог», 7-8 декабря - в Излучинске в культурно-досуговом комплексе «Арлекино».

По информации Нижневартовского района, в мероприятии могут принять участие представители муниципалитетов региона без возрастных ограничений, в том числе национальные фольклорные коллективы, отдельные исполнители, хореографические и вокальные коллективы, обрядовые театры, мастера декоративно-прикладного искусства, семейные творческие объединения.

Фестиваль будет состоять из следующих номинаций: фольклорный обрядовый театр, песенный фольклор, хореография, национальное инструментальное творчество, художественное чтение на национальном языке с переводом на русский язык, декоративно-прикладное творчество, национальное семейное творчество

Подробнее с информацией о проведении можно ознакомиться на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU