Хантымансийцы испытали на себе спортивное ориентирование

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-02T15:45:13+03:00

Хантымансийцы испытали н себе спортивное ориентирование. Фото с сайта ЮграМегаСпорт.

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В преддверии Чемпионата Европы и Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах жители окружной столицы попробовали себя в роли спортсменов-ориентировщиков. Организаторы праздника подготовили квест «Кто сказал «Бу!», в котором приняли участие все желающие.

Как сообщает ЮграМегаСпорт, участникам необходимо было найти 16 контрольных пунктов, спрятанных на территории горнолыжного комплекса.

Тройка самых быстрых ориентировщиков получила призы от организаторов. Кроме того, все участники были награждены памятными подарками.

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ИСТОЧНИК KP.RU