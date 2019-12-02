В Нижневартовске детям, родившимся раньше срока, помогут вырасти здоровыми

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-02T15:52:35+03:00

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Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр обзавёлся специальным оборудованием для недоношенных детей. Событие приурочили к Всемирному дню недоношенного ребенка.

Приобретение оборудования стало возможным при помощи благотворительного проекта Центра поддержки семьи. На собранные средства приобрели четыре специальных кресла для мам для выхаживания по методу Кенгуру и пятнадцать специальных подушек-позиционеров.

Отметим, что метод кенгуру – это техника выхаживания при преждевременных родах, при которой ребёнок находится кожа к коже с родителем.

Департамент здравоохранения Югры добавляет, что данное оборудование было закуплено для нужд отделения реанимации и интенсивной терапии, где выхаживаются новорожденные с экстремально низкой массой тела от 500 грамм.

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ИСТОЧНИК KP.RU