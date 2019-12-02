2019-12-02T15:52:35+03:00
Общество

В Нижневартовске детям, родившимся раньше срока, помогут вырасти здоровыми

Перинатальный центр получил оборудование для выхаживания таких малышей
Руслан Савинов
Поделиться:
Нижневартовский перинатальный центр получил оборудование для выхаживания преждевременно родившихся детейНижневартовский перинатальный центр получил оборудование для выхаживания преждевременно родившихся детейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр обзавёлся специальным оборудованием для недоношенных детей. Событие приурочили к Всемирному дню недоношенного ребенка.

Приобретение оборудования стало возможным при помощи благотворительного проекта Центра поддержки семьи. На собранные средства приобрели четыре специальных кресла для мам для выхаживания по методу Кенгуру и пятнадцать специальных подушек-позиционеров.

Отметим, что метод кенгуру – это техника выхаживания при преждевременных родах, при которой ребёнок находится кожа к коже с родителем.

Департамент здравоохранения Югры добавляет, что данное оборудование было закуплено для нужд отделения реанимации и интенсивной терапии, где выхаживаются новорожденные с экстремально низкой массой тела от 500 грамм.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Британцы назвали Альфа-Банк лучшим российским банком
В Югре продолжается марафон бизнес-событий
Мегион стал одним из лидеров в реализации мероприятий экологического нацпроекта
Жителей Нижневартовска приглашают на праздник белорусской культуры «Мой родной кут»
В автономном округе пройдёт фестиваль культуры коренных народов севера «Россыпи Югры»
Хантымансийцы испытали на себе спортивное ориентирование
Более полутысячи жителей окружной столицы приняли участие в формировании городского бюджета
Житель Югорска получил по почте часы вместо сигнализации
Скорая помощь Нефтеюганска получила новое оборудование
Полиция Советского района задержала местного жителя за хранение наркотиков
Югра станет одним из организаторов международной конференции в Париже
Глава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснега
Более ста человек приняли участие в форуме «Когалым – территория равных!»
Прокуратура Пыть-Яха добилась признания недействительными дипломов об образовании замдиректора городского хозяйства
Вартовчане выбирают здоровый образ жизни
Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме
Бывший сотрудник колонии в Сургуте осуждён за взятку
Пятый адаптивный фэшн-концерт прошёл в окружной столице
Украинец-наркодилер осуждён в Нижневартовске за сбыт наркотиков
Югра вошла в десятку российских регионов по уровню зарплат
В Мегионе задержали похитителей нефти