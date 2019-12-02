Житель Югорска получил по почте часы вместо сигнализации
В минувшие выходные в полицию Югорска обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества.
По информации УМВД ХМАО, молодой человек рассказал, что пытался приобрести охранную сигнализацию. Объявление о её продаже он нашел в «ВКонтакте», где он, пройдя по ссылке, ввёл свои личные данные для покупки.
Вскоре ему перезвонила девушка, которая представилась менеджером продаж и предложила оформить заказ на покупку сигнализации стоимостью почти три тысячи рублей. Через несколько дней потерпевший получил извещение о прибытии посылки. Но в посылке молодой человек обнаружил наручные часы и сверток бумаги. После чего он сразу обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU