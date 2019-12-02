Скорая помощь Нефтеюганска получила новое оборудование
Три аппарата для искусственной вентиляции легких, три вакуумных аспиратора, три дефибриллятора и три аппарата для записи электрокардиограмм были установлены в автомобилях скорой помощи Нефтеюганска. Работники медицины уже успели положительно оценить поступление своевременной помощи.
Департамент здравоохранения ХМАО сообщает, что новая аппаратура поставлена в рамках приоритетных направлений федерального проекта «Здравоохранение». Один из его приоритетов: борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижение смертности населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU