Полиция Советского района задержала местного жителя за хранение наркотиков
В ходе патрулирования улиц около моста на развязке «Югорк – Советский» полицейскими Советского района задержан водитель с наркотиком массой более полутора граммов.
Поведение водителя насторожило полицию, зрачки у мужчины были сужены. При личном досмотре стражи порядка обнаружили и изъяли полимерный пакет с наркотиком.
Со слов подозреваемого, данное вещество они приобрел для личного потребления.
По данным УМВД ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Задержанному может грозить лишение свободы до трёх лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU