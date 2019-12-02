Полиция Советского района задержала местного жителя за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-02T14:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе патрулирования улиц около моста на развязке «Югорк – Советский» полицейскими Советского района задержан водитель с наркотиком массой более полутора граммов.

Поведение водителя насторожило полицию, зрачки у мужчины были сужены. При личном досмотре стражи порядка обнаружили и изъяли полимерный пакет с наркотиком.

Со слов подозреваемого, данное вещество они приобрел для личного потребления.

По данным УМВД ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Задержанному может грозить лишение свободы до трёх лет.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU