Югра станет одним из организаторов международной конференции в Париже
С рабочим визитом в Париже 4 декабря побывает делегация автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой.
Центральным событием визита станет международная конференция «Языковые технологии для всех: обеспечение языкового разнообразия и многоязычия во всем мире» в штаб-квартире ЮНЕСКО.
По данным правительства ХМАО, в работе форума примут участие более 400 человек. Это общественные деятели, политики, дипломаты, исследователи языковых технологий, философ, представители IT-отрасли, учреждений образования, науки, культуры. Им предстоит рассмотреть эволюцию условий языкового разнообразия и многоязычия.
В течение всей работы конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО будет экспонироваться югорская выставка «Коренные малочисленные народы Севера. Языки. Технологии».
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ИСТОЧНИК KP.RU