СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-02T14:32:29+03:00

Югра станет одним из организаторов международной конференции в Париже Фото: pixabay.com

Центральная её тема: сохранение языкового многообразия мира

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С рабочим визитом в Париже 4 декабря побывает делегация автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой.

Центральным событием визита станет международная конференция «Языковые технологии для всех: обеспечение языкового разнообразия и многоязычия во всем мире» в штаб-квартире ЮНЕСКО.

По данным правительства ХМАО, в работе форума примут участие более 400 человек. Это общественные деятели, политики, дипломаты, исследователи языковых технологий, философ, представители IT-отрасли, учреждений образования, науки, культуры. Им предстоит рассмотреть эволюцию условий языкового разнообразия и многоязычия.

В течение всей работы конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО будет экспонироваться югорская выставка «Коренные малочисленные народы Севера. Языки. Технологии».

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ИСТОЧНИК KP.RU