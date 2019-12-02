Глава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснега
Глава города Сургута Вадим Шувалов опубликовал на своей официальной странице ВКонтакте призыв к жителям города размещать в соцсетях снимки с хэштегом #столицаснега.
- А вот и декабрь. Чуть больше четырёх недель отделяет нас от нового года — время подводить итоги и делать красивые фотографии. Публикуйте свои снимки зимнего Сургута с хештегом #столицаснега, будем делиться красотой друг с другом, - написал Шувалов.
На момент публикации новости десятки снимков уже размещены с хэштегом в соцсетях.
Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU