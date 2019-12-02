2019-12-02T14:00:12+03:00
Общество

Глава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснега

Призыв начали активно поддерживать горожане
Руслан Савинов
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Глава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснегаГлава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснегаФото: pixabay.com
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Глава города Сургута Вадим Шувалов опубликовал на своей официальной странице ВКонтакте призыв к жителям города размещать в соцсетях снимки с хэштегом #столицаснега.

- А вот и декабрь. Чуть больше четырёх недель отделяет нас от нового года — время подводить итоги и делать красивые фотографии. Публикуйте свои снимки зимнего Сургута с хештегом #столицаснега, будем делиться красотой друг с другом, - написал Шувалов.

На момент публикации новости десятки снимков уже размещены с хэштегом в соцсетях.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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