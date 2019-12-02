Более ста человек приняли участие в форуме «Когалым – территория равных!»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-02T14:08:51+03:00

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В молодежном центре «Метро» прошёл форум «Когалым – территория равных!». В нём вместе с молодёжью принял участие глава города Николай Пальчиков.

- В нашем городе проживает более 19 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это умная, творческая, креативная, мыслящая по-новому и обладающая огромным потенциалом молодежь. Я искренне убежден в том, что реализация этого потенциала станет тем самым драйвером, способным вывести наши города но новый уровень развития. Для консолидации и выработки новых идей и проектов как раз и служит эта форумная площадка, - отметил Николай Пальчиков.

В форуме приняли участие более ста человек, представлявших команды молодежных объединений города, активная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, желающая внести свой вклад в развитие Когалыма.

На мероприятии проходила работа образовательных площадок, упражнение на проектирование «Идеи на продажу» и аналитические игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU