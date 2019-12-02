Прокуратура Пыть-Яха добилась признания недействительными дипломов об образовании замдиректора городского хозяйства

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-02T13:15:00+03:00

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Прокуратура Пыть-Яха выявила недействительные дипломы об образовании в ходе назначении на должность замдиректора управления городского хозяйства, являющегося также депутатом гордумы.

По данным прокуратуры ХМАО, заместителем для личного дела поданы дипломы о высшем образовании, полученные по результатам заочного обучения в 2002 и 2010 годах в Тюмени по квалификациям юрист-менеджер и инженер.

Несмотря на то, что должностное лицо обучалось по этим специальностям, им с целью прохождения сокращенных программ представлены диплом Кунгурского автотранспортного колледжа и справка об обучении в Новосибирском государственном техническом университете. Но указанные документы заместителю директора никогда не выдавались по факту.

В связи с этим прокурор Пыть-Яха направил в суд дело о признании дипломов о высшем образовании недействительными. Решением суда дипломы признаны недействительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU