Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме
В минувшие выходные все любители зимней рыбалки и отдыха на природе соревновались между собой в поселении Малый Атлым на ручье Сафонка.
Соревнования проходили в зачет III спартакиады трудящихся. В этом году участвовало три команды: Малоатлымская СОШ, которые заняли первое место; Центр культуры и библиотечного обслуживания - второе место; Зареченская Школа - удостоенные третьего места.
Также оценивался личный зачёт. В нём, как сообщает администрация Октябрьского района, победила самая юная участница, восьмилетняя Влада Белко. Она выловила самую большую щуку весом более 2 килограмм.
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ИСТОЧНИК KP.RU