2019-12-02T14:10:24+03:00
Общество

Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме

В личном зачёте победила самая юная участница
Руслан Савинов
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Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме. Фото администрации Октябрьского района ХМАО.Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме. Фото администрации Октябрьского района ХМАО.
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В минувшие выходные все любители зимней рыбалки и отдыха на природе соревновались между собой в поселении Малый Атлым на ручье Сафонка.

Соревнования проходили в зачет III спартакиады трудящихся. В этом году участвовало три команды: Малоатлымская СОШ, которые заняли первое место; Центр культуры и библиотечного обслуживания - второе место; Зареченская Школа - удостоенные третьего места.

Также оценивался личный зачёт. В нём, как сообщает администрация Октябрьского района, победила самая юная участница, восьмилетняя Влада Белко. Она выловила самую большую щуку весом более 2 килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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