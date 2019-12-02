Бывший сотрудник колонии в Сургуте осуждён за взятку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-02T13:28:24+03:00

Его подкупили, чтобы незаконно пронести в тюрьму сотовый телефон

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Бывший сотрудник исправительной колонии Сургута осуждён за получение взятки и превышение должностных полномочий.

По информации прокуратуры ХМАО, злоумышленник в июне 2019 года незаконно пронес на территорию колонии запрещенный предмет – мобильный телефон с сим-картой, который передал осужденному за взятку в размере 11 тысяч рублей.

Действия сотрудника колонии были пресечены отделом безопасности УФСИН по ХМАО.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года и выплатой штрафа в размере 55 тысяч рублей.

Кроме того, суд лишил его права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах сроком на 3 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU