2019-12-02T13:36:43+03:00
Общество

Пятый адаптивный фэшн-концерт прошёл в окружной столице

На нём показали одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья
Руслан Савинов
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Пятый адаптивный фэшн-концерт прошёл в окружной столицею Фото Думы ЮгрыПятый адаптивный фэшн-концерт прошёл в окружной столицею Фото Думы Югры
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Театр костюма и известный югорский дизайнер Елена Скакун представили новую коллекцию одежды, адаптированную для людей с ограниченными возможностями здоровья на пятом адаптивном фэшн-концерте в Ханты-Мансийске.

Зрители увидели коллекцию «Старт. Югра. Сочи». Основное место в показе заняла новая джинсовая коллекция «Джинсовое. Семейный портрет Югры».

В дефиле участвовали дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья со всего региона. Всего в модном концерте приняли участие 120 человек.

- Это уникальная программа, когда реабилитация происходит посредством костюма, а также в течение всего процесса подготовки этого костюма, - заметила вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова.

По данным думы Югры, мероприятие реализуется в Югре с 2016 года в рамках госпрограммы Ханты-Мансийского автономного округа «Доступная среда». Она направлена на создание безбарьерной среды для культурного общения и преодоление общественной изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья через творчество.

С 2013 года Театр костюма начал работу с инвалидами. Первая коллекция с их участием была презентована в 2014 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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