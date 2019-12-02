Украинец-наркодилер осуждён в Нижневартовске за сбыт наркотиков
Городской суд Нижневартовска приговорил гражданина Украины за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, в сентябре прошлого в ходе задержания злоумышленника полицейские нашли у него 91 полимерный пакетик с «синтетикой» общей массой более 40 грамм.
Дома у наркосбытчика полиция обнаружила ещё 323 грамма аналогичных наркотиков.
Также расследование показало, что он разместил в различных частях города 70 закладок с наркотиками массой более 112 грамм.
Суд приговорил его на срок 7 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU