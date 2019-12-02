СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-02T13:58:37+03:00

Порядка 17,2% жителей получают в месяц более 100 тысяч рублей. Фото Ивана Горбунова

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Югра вошла в десятку российских регионов по уровню зарплат. Автономный округ разместился на девятой строчке.

Одним из основных критериев ранжирования в рейтинге, подготовленном РИА "Новости", стала доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц. В автономном округе 17,2% жителей получают в месяц более 100 тысяч рублей.

Составители рейтинга также отмечают, что наиболее распространенная зарплата на территории Югры колеблется в диапазоне от 38 до 86 тысяч рублей.

Первые три лидирующие позиции списка 2019 года заняли Чукотский автономный округ, Ямал и Москва В конце рейтинга расположились Кабардино-Балкария, Дагестан и Орловская область. Эксперты отмечают, что прогресс в зарплатах явно наблюдался среди регионов-лидеров.

По результатам исследования, в среднем по России сотрудник может рассчитывать на зарплату в 20-52 тысяч рублей в месяц: столько получают примерно половина работающих жителей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU