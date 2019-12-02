Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам выбора детских новогодних подарков

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-02T10:58:15+03:00

Эксперты подскажут как выбрать качественный и безопасный подарок

Изменить размер текста: A A

В преддверии нового года, Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.

Задать свои вопросы граждане могут со 2 по 21 декабря 2019 года по телефонам

В Ханты-Мансийске жители могут звонить по телефонам – 8 (3467) 36-00-03 доб.1700

В Сургуте и Сургутском районе специалисты ждут вопросов по номерам 8(3462) 24-60-77 или 8 (3467) 360-003 доб. 8000;

В Нижневартовске специалисты ответят по телефонам 8(3466) 41-47-25 или 8 (3467) 360-003 доб. 2500;

В Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, г. Пыть-Яхе жители смогут получить ответы по следующим номерам – 8(3463)23-44-80 или 8 (3467) 360-003 доб. 7000;

Номера телефонов остальных горячих линий в муниципалитетах доступны по ссылке.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU