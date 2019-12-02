В Нижневартовске прошло награждение победителей конкурса «Педагог года»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-02T10:45:09+03:00

Всего было пять номинаций

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Итоги 25-го юбилейного конкурса «Педагог года – 2020» стало известны в Нижневартовске.

«Учителем года» стала учитель русского языка и литературы средней школы № 40» Юлия Салтыкова.

«Воспитателем года» признана инструктор по физической культуре детского сада № 80 «Светлячок» Светлана Гринник

«Педагог-психолог» – педагог-психолог средней школы № 7 Екатерина Козлова.

Номинацию «Сердце отдаю детям» получила педагог дополнительного образования Центра детского творчества Наталья Руссу;

В последней пятой номинации «Лидер в образовании» победила директор лицея Ольга Морозенко.

- Мне досталась самая волнительная часть церемонии – объявление имен победителей. Если честно, я себя чувствую, как на вручении «Оскара». Только здесь у нас награждают не кинозвезд, а настоящих звезд педагогического труда, – сказал глава города Нижневартовска Василий Тихонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU