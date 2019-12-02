2019-12-02T10:18:43+03:00
Общество

Департамент промышленности ХМАО победил во всероссийском конкурсе «Проектный Олимп»

Победу принесло бережливое управление в госсекторе
Руслан Савинов
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Департамент промышленности ХМАО победил во всероссийском конкурсе «Проектный Олимп»Департамент промышленности ХМАО победил во всероссийском конкурсе «Проектный Олимп»Фото: pixabay.com
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Департамент промышленности Югры вошёл в число победителей всероссийского конкурса «Проектный Олимп». Награждение проходило в аналитическом центре при правительстве РФ.

Деппром взял третье место в номинации «Системы управления проектной деятельностью в органах власти субъектов РФ, курирующих вопросы промышленности и торговли».

- Бережливое управление в госсекторе для нашей страны является сравнительно новым направлением в области повышения эффективности организации процессов. Вместе с тем в течение прошлого года департаментом была проведена большая работа по внедрению принципов проектного управления. Это позволило улучшить качество управленческих процессов, – отметил замдиректора департамента Алексей Михеев.

Правительство автономного округа отмечает, что аналитический центр при правительстве РФ проводит конкурс «Проектный Олимп» с 2014 года. В предыдущие годы его победителями становились Центробанк РФ, госкомпания «Российские автомобильные дороги» и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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