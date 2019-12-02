Югорчанка Надежда Гришкина удостоена премии «Душа России»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-02T09:57:51+03:00

Она получила её за вклад в развитие народного творчества

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Сотрудник Центра культуры и спорта «Созвездие» в деревне Тугияны Надежда Гришкина удостоена премии правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в номинации «Народный мастер».

Надежда Гришкина является знатоком традиционной хантыйской культуры и умеет делать всё, что должна уметь делать хантыйская женщина.

Непосредственно церемония награждения лауреатов премии состоится 4 декабря 2019 года в Москве.

Правительство ХМАО отмечает, что ежегодно вручаются 15 премий «Душа России» по 5 номинациям: «народная музыка», «народное пение», «народный танец», «традиционная народная культура» и «народный мастер».

В 2018 году премии «Душа России» в номинации «Традиционная народная культура» была удостоена Мария Волдина – югорская сказительница и поэтесса.

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ИСТОЧНИК KP.RU