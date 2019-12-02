2019-12-02T09:35:02+03:00
Общество

Югорчане смогут увидеть отчетную выставку «Союза художников России»

Она пройдёт с 7 декабря по 8 января
Руслан Савинов
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Югорчане смогут увидеть отчетную выставку «Союза художников России».Югорчане смогут увидеть отчетную выставку «Союза художников России».
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В Государственном художественном музее в Ханты-Мансийске пройдёт открытие отчетной выставки «Союза художников России» 7 декабря. Она станет подарком югорчанам ко Дню образования ХМАО.

Художники Югры познакомят жителей и гостей региона с живописными, графическими и скульптурными работами, объектами декоративно-прикладного искусства, созданными за последний год.

Экспозиция покажет широкий диапазон произведений современного искусства. Большая часть работ выполнена в технике классической масляной живописи. Экспонируются произведения Геннадия Райшева, представлены пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции Сергея Устюжанина, Александра Седова, Владимира Видинеева и других членов Союза художников России.

В состав выставки вошли предметы декоративно-прикладного искусства и скульптура малых форм таких известных художников как Галина Визель, Василиса Портнова и Марина Творжинская.

Отчетная выставка продлится до 8 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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