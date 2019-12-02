СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-02T09:09:20+03:00

За минувшую неделю огнеборцы разобрались с 48 пожарами. Фото МЧС по ХМАО

Из огня спасены 14 человек

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За прошлую неделю на территории ХМАО случилось 48 пожаров. Пожарными спасены 14 человек и 105 – эвакуированы.

От огня пострадали 7 автомобилей и 22 здания. Травмы получили 12 человек. Материальных ценностей спасено на сумму более 164 миллиона рублей.

Основными причинами бытовых пожаров стали нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и бытовых приборов, печей, а также неосторожность при курении.

МЧС по ХМАО напоминает, в случае пожара незамедлительно сообщите по телефону 101.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU