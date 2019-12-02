СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-02T08:44:20+03:00

В Урае сотрудники МЧС провели профилактическую операцию «Новый год». Фото МЧС по ХМАО

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Профилактическая операция «Новый год» стартовала в Югре. В рамках этой акции сотрудники МЧС проинструктировали персонал отеля «Турсунт» в Урае на тему соблюдения правил пожарной безопасности.

Также был отработан алгоритм действий в случае возникновения ЧП, рассмотрены действия каждого работника отеля при возникновении нештатной ситуации. Все сотрудники отеля научились пользоваться огнетушителем.

По данным МЧС по ХМАО, инструктажи и практические тренировки состоятся ещё в ряде мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU