Губернатор поздравила югорских школьников в победе в фестивале ГТО

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-02T07:27:41+03:00

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Накануне в Ханты-Мансийске прошла встреча Натальи Комаровой с участниками сборной Югры – победителями фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников.

Я хочу поблагодарить вас за эту победу, ваших наставников, родных и близких, всех, кто организовывал деятельность нашей команды и делал всё необходимое для того, чтобы эта победа пришла, - обратилась к ребятам глава региона.

По данным правительства ХМАО, Комарова заметила, что уже дважды команда Югры восходила на пьедестал всероссийского фестиваля ГТО среди школьников – в 2016 и 2018 годах югорчане взяли бронзу. В этом году - звание чемпионов и кубок.

- Теперь перед вами более сложная задача – подтвердить право обладать этим кубком, стремиться к новым победам, - сказала она.

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ИСТОЧНИК KP.RU