В Ханты-Мансийске открыли горнолыжный сезон
В окружном центре торжественно открыли горнолыжный сезон.
Праздник стартовал с вертикального забега «Top Hill 100». Организатор забега Тимур Фаляхов отметил, что забег становится традиционным, и это не может не радовать.
- Приятно видеть здесь сегодня как новые лица, так и участников прошлогоднего, дебютного, забега. Все больше людей бросают себе вызов и выходят за пределы своих возможностей — это настоящий спортивный дух, - заметил он.
- Метлами играется, конечно, тяжеловато, но потом привыкаешь. Ни разу раньше не играли в валенках, это был наш первый такой опыт и мы здорово провели время. К концу, правда, стало слишком скользко из-за налипшего на подошву снега. Это было далеко не избиением младенцев! Абсолютно равная игра в равных условиях — все в первый раз играли в валенках метлам», — поделился профессиональный хоккеист Владимир Мирошниченко.
Для участников открытия были организованы конкурсы, угощения, аквагрим и фотосет. А завершился зимний праздник зрелищным фаер-шоу.
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ИСТОЧНИК KP.RU