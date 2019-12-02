Погода 2 декабря в Ханты-Мансийске: пасмурно, может пойти умеренный снег

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-02T06:24:35+03:00

В Ханты-Мансийске сегодня, 2 декабря, по прогнозам – 8 градусов и пасмурно. Фото - Ольга Оленева

В ближайшие часы осадков не будет

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В Ханты-Мансийске сегодня, 2 декабря, по прогнозам – 8 градусов и пасмурно. Переменная облачность. В ближайшие два часа осадков не обещают. Днем незначительно потеплеет и столбик термометра поднимется до – 7. По данным виртуальных синоптиков, может пойти небольшой снег.

Ветер южный, около 5-11 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Световой день – 6 часов 9 минут. Ночью температура воздуха опустится до – 11.

Похожая погода будет сегодня днем и в автономном округе. Все так же: переменная облачность, местами небольшой, днем по западным районам умеренный снег, и даже слабая метель. Ветер южный, до 11 метров в секунду. Температура днем -3,-8 градусов, местами до -13 градусов.

По церковному календарю 2 декабря отмечается день пророка Авдия, или Авдея Радетеля. Народный календарь погоды связывал это день с метелями и снегопадами. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в трещины лихие болезни загоняет».

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ИСТОЧНИК KP.RU