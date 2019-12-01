Сургут - в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-01T11:35:01+03:00

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Сургут вошёл в тройку лидеров по обеспечению инвестиционной привлекательности. Таковы результаты рейтинга муниципальных образований Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, результаты регионального рейтинга влияют на позиции Югры в общенациональном рейтинге.

За три года Сургут поднялся в рейтинге с 22 на 3 место. В рейтинге учитываются условия, которые муниципальные власти создают для бизнеса: город улучшил свои показатели по 11 показателям. По словам начальника управления инвестиций и развития предпринимательства администрации Сургута Светланы Петрик, это результат планомерной реализации комплекса мероприятий, направленного на улучшение инвестклимата.

В Сургуте сокращены сроки выдачи разрешений на строительство, сроки технологического присоединения к сетям, созданы электронные сервисы на официальном сайте администрации города и на сайтах ресурсоснабжающих организаций. Активизируется работа по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. Так, в сфере градостроительной деятельности доля таких услуг в среднем составила около 60%, - рассказала Светлана Петрик.

Она подчеркнула, что городская администрация продолжит повышать эффективность мер муниципальной поддержки предпринимателей и по привлечению инвестиций с помощью договоров и концессионных соглашений.

За 9 месяцев 2019 года общий объём инвестиций в Сургуте составил более 24 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU