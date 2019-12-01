2019-12-01T09:00:35+03:00
Происшествия

Следователи возбудили дело по факту гибели матери и двух детей при пожаре в Урае

Ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем следственного управления
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: СО СУ СК РФ по ХМАО-ЮгреФото: СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре
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В Урае возбуждено уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и её двоих детей – четырёх и двух лет. Статья звучит как «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, утром 29 ноября в селе Чантырья Кондинского района во время тушения пожара в одноэтажном деревянном четырёхквартирном доме обнаружены тела трёх человек. Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причин пожара. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Руководитель следственного управления, полковник юстиции Михаил Мошкин поставил ход расследования на личный контроль. Для координации работы подчинённых сотрудников он прибыл в Кондинский район.

Как стало известно «Комсомольской правде – Югра», в доме находились отец и мать с двумя детьми. Отец сейчас находится в больнице, ещё один ребёнок во время пожара находился в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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