2019-12-01T08:53:22+03:00
Происшествия

Двое рыбаков сгорели в охотничьей избе в Нижневартовском районе

Проводится процессуальная проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: СО СУ СК РФ по ХМАО-ЮгреФото: СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре
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Двое мужчин погибли в результате пожара, который произошёл в охотничьей избе в Нижневартовском районе 30 ноября. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, нижневартовские следователи проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, четверо жителей г. Стрежевой отправились на охоту и рыбалку в Нижневартовский район. Там они остановились на ночь в охотничьей избе, которая отапливалась печкой-буржуйкой. Около 4.30 утра изба загорелась: двоим удалось выбраться – они на снегоходе добрались до ближайшего поста полиции, откуда были доставлены в больницу. Тела ещё двух мужчин обнаружены при разборе сгоревшей избы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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