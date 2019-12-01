Погода в Югре 1 декабря: местами пройдёт небольшой снег
Днём до -8 градусов
Погода в Югре 1 декабря: местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 1 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13…ºС, днём -4…-9 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -11…-13 C, днём -7…-9 C.
ИСТОЧНИК KP.RU