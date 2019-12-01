2019-12-01T06:34:28+03:00
Общество

Погода в Югре 1 декабря: местами пройдёт небольшой снег

Днём до -8 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода в Югре 1 декабря: местами пройдёт небольшой снегПогода в Югре 1 декабря: местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Югре сегодня, 1 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13…ºС, днём -4…-9 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -11…-13 C, днём -7…-9 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24