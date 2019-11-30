В Советском районе мошенники обчистили сразу двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-30T14:21:04+03:00

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В Советском районе возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества и кражи с банковского счёта: в полицию обратились сразу две местные жительницы, у которых похитили деньги обманным путём.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на телефон 59-летней советчанки позвонила «сотрудница банка». Девушка пообещала вернуть часть денег по программе «Cash back», то есть 7 тысяч рублей. Правда, чтобы их получить, нужно продиктовать ей свои паспортные данные, номер банковской карты и CVC-кода на оборотной стороне карты, что пенсионерка и сделала. В результате она лишилась 15 тысяч рублей.

Подобная история произошла с 56-летней жительницей Пионерского. Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником фирмы «Кроуфр». Он предложил помощь в возврате денег со счетов брокерской компании, как участнице финансового рынка. Поле долгих уговоров женщина согласилась на то, чтобы перевести 450 тысяч рублей на предложенные мошенниками счета. Но доступный лимит по переводу был не больше 360 тысяч рублей, однако и их мошенникам удалось выудить.

Теперь мошенникам, если их найдут, грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU