2019-11-30T14:21:04+03:00
Происшествия

В Советском районе мошенники обчистили сразу двух пенсионерок

Женщины купились на глупые россказни
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Советском районе мошенники обчистили сразу двух пенсионерокВ Советском районе мошенники обчистили сразу двух пенсионерокФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Советском районе возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества и кражи с банковского счёта: в полицию обратились сразу две местные жительницы, у которых похитили деньги обманным путём.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на телефон 59-летней советчанки позвонила «сотрудница банка». Девушка пообещала вернуть часть денег по программе «Cash back», то есть 7 тысяч рублей. Правда, чтобы их получить, нужно продиктовать ей свои паспортные данные, номер банковской карты и CVC-кода на оборотной стороне карты, что пенсионерка и сделала. В результате она лишилась 15 тысяч рублей.

Подобная история произошла с 56-летней жительницей Пионерского. Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником фирмы «Кроуфр». Он предложил помощь в возврате денег со счетов брокерской компании, как участнице финансового рынка. Поле долгих уговоров женщина согласилась на то, чтобы перевести 450 тысяч рублей на предложенные мошенниками счета. Но доступный лимит по переводу был не больше 360 тысяч рублей, однако и их мошенникам удалось выудить.

Теперь мошенникам, если их найдут, грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судимый наркодилер стащил макушку искусственной ёлки в магазине Пыть-Яха
В Берёзовском районе Югры полыхал частный жилой дом
Погода в Югре 30 ноября: местами снег и изморозь
В Ханты-Мансийске всех желающих научат играть в хантыйские шахматы
Клиентам Альфа-Банка стала доступна новая версия мобильного приложения
Житель Радужного обчистил квартиру пенсионерки
Югра творческая: культурно-образовательные учреждения округа пополняются новым оборудованием
Детские сады Югры доступны для самых маленьких
Агрохолдинг «Юбилейный» поддержал тюменских биатлонистов на межрегиональном соревновании
Погорельцы из поселка Дорожный выбирают квартиры в новом доме
Югорчанина задержали за жестокое убийство пенсионера
После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домах
Следователи Югры выехали на место пожара, где погибли мать с двумя детьми
В Нижневартовске объявлен конкурс на самое красивое оформление к новому году
В Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели мать с двумя детьми
Жителям Ханты-Мансийска придется отдать в городской бюджет 110 миллионов рублей
В Нефтеюганске сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость всех водителей
Вместо договора с банком пенсионер заключил договор с микрофинансовой организацией