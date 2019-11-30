Судимый наркодилер стащил макушку искусственной ёлки в магазине Пыть-Яха

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-30T11:02:26+03:00

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В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который подозревается в краже макушки искусственной ёлки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, сообщение об этом поступило от владельцев одного из городских магазинов. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения оперативники установили личность похитителя и маршрут его передвижения. Оказалось, что ранее он был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, в Пыть-Ях он приехал в ноябре этого года на заработки. По словам самого мужчины, во время кражи он был под «мухой». А ёлка, стоявшая на первом этаже возле лестницы, ему очень понравилась – вот он и решил похитить её для своей съёмной квартиры.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU