В Берёзовском районе Югры полыхал частный жилой дом
Тушили пожар шесть человек
В Берёзовском районе Югры полыхал частный жилой домФото: Татьяна Коркина
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В Берёзовском районе ХМАО-Югры вчера, 29 ноября, произошёл пожар в частном жилом доме размером 8 на 5 метров. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение на пульт диспетчера поступило в 19.39 местного времени. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, они увидели в доме открытое горение на площади 40 квадратных метров.
Пожарным удалось локализовать возгорание в 20.15, ликвидировать – в 20.20. В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU