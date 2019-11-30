2019-11-30T07:26:40+03:00
Происшествия

В Берёзовском районе Югры полыхал частный жилой дом

Тушили пожар шесть человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Берёзовском районе Югры полыхал частный жилой домВ Берёзовском районе Югры полыхал частный жилой домФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Берёзовском районе ХМАО-Югры вчера, 29 ноября, произошёл пожар в частном жилом доме размером 8 на 5 метров. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение на пульт диспетчера поступило в 19.39 местного времени. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, они увидели в доме открытое горение на площади 40 квадратных метров.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 20.15, ликвидировать – в 20.20. В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 30 ноября: местами снег и изморозь
В Ханты-Мансийске всех желающих научат играть в хантыйские шахматы
Клиентам Альфа-Банка стала доступна новая версия мобильного приложения
Житель Радужного обчистил квартиру пенсионерки
Югра творческая: культурно-образовательные учреждения округа пополняются новым оборудованием
Детские сады Югры доступны для самых маленьких
Агрохолдинг «Юбилейный» поддержал тюменских биатлонистов на межрегиональном соревновании
Погорельцы из поселка Дорожный выбирают квартиры в новом доме
Югорчанина задержали за жестокое убийство пенсионера
После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домах
Следователи Югры выехали на место пожара, где погибли мать с двумя детьми
В Нижневартовске объявлен конкурс на самое красивое оформление к новому году
В Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели мать с двумя детьми
Жителям Ханты-Мансийска придется отдать в городской бюджет 110 миллионов рублей
В Нефтеюганске сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость всех водителей
Вместо договора с банком пенсионер заключил договор с микрофинансовой организацией