2019-11-30T06:17:45+03:00
Общество

Погода в Югре 30 ноября: местами снег и изморозь

Днём около -5 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 30 ноября: местами снег и изморозьПогода в Югре 30 ноября: местами снег и изморозьФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 30 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 ºС, местами -15…-20 ºС, по крайнему востоку -25…-30 ºС, днем -2…-7 ºС, местами -11…-16 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9…-11 ºС, днем -5…-7 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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