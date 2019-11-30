СЕГОДНЯ 06:17 2019-11-30T06:17:45+03:00

Погода в Югре 30 ноября: местами снег и изморозь Фото: Татьяна Коркина

Днём около -5 градусов

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В Югре сегодня, 30 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 ºС, местами -15…-20 ºС, по крайнему востоку -25…-30 ºС, днем -2…-7 ºС, местами -11…-16 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9…-11 ºС, днем -5…-7 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU