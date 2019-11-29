В Ханты-Мансийске всех желающих научат играть в хантыйские шахматы

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-29T16:13:47+03:00

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Сотрудники Окружного Дома народного творчества абсолютно бесплатно научат играть всех желающих жителей окружной столицы Югры в хантыйские шахматы «Топис».

14 декабря гостям Окружного Дома народного творчества

Гостям мероприятия 14 декабря в полдень представится уникальная возможность стать участниками мастер-класса по традиционным хантыйским шахматам «Топис».

Отмечается, что игры коренных народов Севера являются не только универсальным средством воспитания подрастающего поколения, но и служат средством погружения детей в народную культуру и родной язык.

Первые упоминания об этой игре были зафиксированы не так давно – в 1837 году. Особенность хантыйской игры в её отличии от классических шахмат заключается в её адаптации под охотничьи традиции. Для играющих важно было в игровой форме суметь изобразить охотника, а его противнику – зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU