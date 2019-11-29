Житель Радужного обчистил квартиру пенсионерки

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-29T15:30:36+03:00

Он находится под подпиской о невыезде

Изменить размер текста: A A

Следователем города Радужный возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего подозреваемого в краже местного жителя.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, югорчанин из квартиры, принадлежащей пенсионерке, похитил сотовый телефон, музыкальную колонку и банковскую карту, с которой в последующем были списаны 11 тысяч рублей. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: две кражи, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, уничтожение чужого имущества и причинение телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU