2019-11-29T15:30:36+03:00
Общество

Житель Радужного обчистил квартиру пенсионерки

Он находится под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
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Житель Радужного обчистил квартиру пенсионеркиЖитель Радужного обчистил квартиру пенсионеркиФото: Татьяна Коркина
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Следователем города Радужный возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего подозреваемого в краже местного жителя.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, югорчанин из квартиры, принадлежащей пенсионерке, похитил сотовый телефон, музыкальную колонку и банковскую карту, с которой в последующем были списаны 11 тысяч рублей. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: две кражи, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, уничтожение чужого имущества и причинение телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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