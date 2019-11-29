2019-11-29T15:30:26+03:00
Звезды

Югра творческая: культурно-образовательные учреждения округа пополняются новым оборудованием

Люди творческих профессий смогут лучше развивать свои способности и таланты
Лидия Шумкова
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Использование интерактивных досок и панелей поможет расширить возможности преподавателей. Фото из группы Сургутского музыкального колледжа в ВКИспользование интерактивных досок и панелей поможет расширить возможности преподавателей. Фото из группы Сургутского музыкального колледжа в ВК
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В культурно-образовательных учреждениях Югры продолжается поставка оборудования в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда». Обеспечение необходимыми инструментами, оборудованием и материалами поможет раскрытию творческого потенциала людей, даст им возможность продемонстрировать свои таланты и сделает процесс обучения интересным, динамичным и современным.

Так обновленное оборудование поступило в БУ «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» и Сургутский музыкальный колледж. В первом учреждении приобрели инструменты для отделений «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство»: художники получили 40 новых мольберты на сумму 396 тысяч рублей. Во второй же поступила партия интерактивного оборудования: две интерактивных панели и две интерактивных доски на общую сумму пости 935 тысяч рублей.

- Использование интерактивных досок и панелей поможет расширить возможности преподавателей по использованию новых методик в обучении, привнести инновации в традиционные методы преподавания и улучшить взаимодействие между участниками образовательного процесса. Кроме того, использование в учебном процессе интерактивного оборудования решает задачу создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, в рамках проекта колледжа «Цифровая культура», - прокомментировала заместитель директора по учебной работе Сургутского музыкального колледжа Оксана Чугаевская.

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