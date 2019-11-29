2019-11-29T15:19:31+03:00
Общество

Детские сады Югры доступны для самых маленьких

За последний год в автономном округе удалось создать свыше полутора тысяч мест для дошкольников возрастной группы до трех лет
Лидия Шумкова
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В Югре открывается первая школа для будущих мам. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре открывается первая школа для будущих мам. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Югре дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах. Однако в рамках реализации национального проекта «Демография» в городах округа развивают направление по созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Это необходимо для того, чтобы у женщин при желании была возможность вернуться к трудовой деятельности как можно раньше.

Сегодня в 12 муниципалитетах региона – Нефтеюганске, Покачах, Радужном, Урае, а также Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Ханты-Мансийском районах проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет решена в полном объеме. Кроме того, в Югре пилотной площадкой, где открыли ясельные группы для малышей в возрасте от двух месяцев, стал город Нижневартовск. Там еще в прошлом году открыли группу для малышей на базе детского сада №37 «Дружная семейка».

- Мы одними из первых в России создали ясли для детей в возрасте от двух месяцев. Открыто семь групп. В каждой – по 10 детей. Очень востребовано жителями. Наш опыт в этом направлении изучали специалисты из Тюмени, Краснодара, Москвы. В следующем году планируем начать реконструкцию сада по улице Дзержинского и строительство детского сада в 21 квартале на 320 мест, - передают слова главы города Василия Тихонова в администрации.

Кстати, в начале декабря в «Дружной семейке» стартует первая школа для будущих мам «Центр поддержки семей». Там готовы помогать женщинам, находящимся в положении. С ними будут заниматься психологи, педагоги научат будущих матерей основам ухода за ребенком. После рождения детей и небольшого периода реабилитации мамы смогут вернуться в этот же сад в группу краткосрочного пребывания формата «Мама и ребенок». Для них предусмотрены различные развивающие занятия, включая «раннее чтение», логопедические и другие. По достижении ребенком пяти месяцев его переведут в ясельную группу - уже без сопровождения мамы. Далее малыш посещает учреждение до выпуска.

Только за последний год в автономном округе удалось создать свыше полутора тысяч мест для дошкольников возрастной группы до трех лет. Помещения для самых маленьких нередко появляются на базе уже работающих образовательных организаций.

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