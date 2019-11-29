Агрохолдинг «Юбилейный» поддержал тюменских биатлонистов на межрегиональном соревновании

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-29T15:00:06+03:00

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На прошлой неделе – с 21 по 24 ноября – тюменцы наблюдали за межрегиональным соревнованием по биатлону на «Призы олимпийских чемпионов Тюменской области». По традиции претенденты на победу продемонстрировали свои умения на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Особую поддержку нашим биатлонистам оказал агрохолдинг «Юбилейный». Компания вручила специальные призы воспитанникам Областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой. Спортсмены, взявшие 10 из 18 возможных призовых мест, получили в подарок профессиональную лыжную экипировку.

– С помощью лыжной экипировки спортсмены смогут более качественно тренироваться и в результате более успешно представлять Тюменскую область на соревнованиях. Особенно приятно осознавать, что мы можем им в этом помочь, еще и потому, что лыжи – корпоративный вид спорта в нашей компании уже порядка 40 лет, лыжные гонки являются одним из этапов ежегодной спартакиады трудовых коллективов, – подчеркнул генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов.

Отметим, что всего в состязании поучаствовали более 100 спортсменов 2001-2004 г. р. из Свердловской, Смоленской, Московской, Тюменской областей, а также из Новосибирска, Санкт-Петербурга и др. Организаторами выступили любители биатлона, призеры и победители Олимпийских игр: Альбина Ахатова, Павел Вавилов, Галина Куклева и Ольга Мельник.