СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-29T14:39:57+03:00

Погорельцы из поселка Дорожный выбирают квартиры в новом доме. Фото с сайта администрации города Сургут

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Администрация Сургута начала выдачу ключей от новых квартир в поселке Дорожном пострадавшим в результате пожара. Квартиры будущие собственники выбирают в новом, а не маневренном жилом фонде.

Напомним, в связи с пожаром аварийного дома № 4 поселка Дорожный администрацией города было принято решение о переносе сроков переселения жителей по городской программе с 2024 года на 2020 год. Пострадавшим предоставляют квартиры в новых домах в поселке Дорожный. В квартирах выполнен ремонт, установлены электрические плиты, межкомнатные двери, гарнитур для ванной комнаты и санузла.

В настоящее время люди ездят, смотрят и выбирают подходящее им жилье. Сделав свой выбор, они подписывают соглашение, забирают ключи и заселяются.

В первую очередь, людям, пострадавшим при пожаре, предлагается жилье в поселке Дорожном. Это связано с тем, что у людей существует территориальная привязка к этому району: работа, школа, детский сад.

Сургутянам, пострадавшим при пожаре, выплачена единовременная помощь в размере 40 тысяч рублей. Дополнительные меры поддержки администрация города окажет семьям с детьми. Также губернатор Наталья Комарова приняла решение о выделении двух с половиной миллионов рублей для оказания материальной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU