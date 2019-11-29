2019-11-29T14:26:08+03:00
Происшествия

Югорчанина задержали за жестокое убийство пенсионера

Молодой человек забил насмерть мужчину
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанина задержали за жестокое убийство пенсионераЮгорчанина задержали за жестокое убийство пенсионераФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тело 69-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено 24 ноября в доме по улице Совхозная поселка Карымкары Октябрьского района.

Как сообщили в следственном комитете Югры, следователи установили причастность к убийству пенсионера 25-летнего односельчанина погибшего

Удалось установить, что 24 ноября потерпевший у себя дома распивал алкоголь в компании трех односельчан, среди которых находился и подозреваемый. Вечером между хозяином квартиры и подозреваемым произошла ссора, в результате которой последний нанес потерпевшему не менее трех ударов подручным предметом по голове. Смерть мужчины наступила на месте преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемый находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиентам Альфа-Банка стала доступна новая версия мобильного приложения
Житель Радужного обчистил квартиру пенсионерки
Югра творческая: культурно-образовательные учреждения округа пополняются новым оборудованием
Детские сады Югры доступны для самых маленьких
Агрохолдинг «Юбилейный» поддержал тюменских биатлонистов на межрегиональном соревновании
Погорельцы из поселка Дорожный выбирают квартиры в новом доме
После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домах
Следователи Югры выехали на место пожара, где погибли мать с двумя детьми
В Нижневартовске объявлен конкурс на самое красивое оформление к новому году
В Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели мать с двумя детьми
Жителям Ханты-Мансийска придется отдать в городской бюджет 110 миллионов рублей
В Нефтеюганске сотрудники ГИБДД проверяют на трезвость всех водителей
Вместо договора с банком пенсионер заключил договор с микрофинансовой организацией