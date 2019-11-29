Югорчанина задержали за жестокое убийство пенсионера

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-29T14:26:08+03:00

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Тело 69-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено 24 ноября в доме по улице Совхозная поселка Карымкары Октябрьского района.

Как сообщили в следственном комитете Югры, следователи установили причастность к убийству пенсионера 25-летнего односельчанина погибшего

Удалось установить, что 24 ноября потерпевший у себя дома распивал алкоголь в компании трех односельчан, среди которых находился и подозреваемый. Вечером между хозяином квартиры и подозреваемым произошла ссора, в результате которой последний нанес потерпевшему не менее трех ударов подручным предметом по голове. Смерть мужчины наступила на месте преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемый находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU