СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-29T13:57:17+03:00

После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домах Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Наталья Комарова дала ряд поручений в связи с пожаром, произошедшим в 4-квартирном жилом доме в селе Чантырья Кондинского района.

- Погибли двое детей. Наши соболезнования семье, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона поручила заместителю губернатора Андрею Зобницеву с привлечением соответствующих подразделений региональной комиссии по ГО и ЧС разработать дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности в жилых помещениях нашего округа, а руководителям муниципалитетов – лично и непосредственно оценить фактическое положение дел в этом отношении.

В свою очередь, департамент социального развития Югры изучит ситуацию каждой семьи, проживающей в доме, где случился пожар, и внесёт предложения в правительство региона по оказанию помощи.

Отметим, что случившийся сегодня пожар в тремя погибшими в Кондинском районе не единственный. Так, в понедельник 25 ноября при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина и пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU