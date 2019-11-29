После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домах
Наталья Комарова дала ряд поручений в связи с пожаром, произошедшим в 4-квартирном жилом доме в селе Чантырья Кондинского района.
- Погибли двое детей. Наши соболезнования семье, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона поручила заместителю губернатора Андрею Зобницеву с привлечением соответствующих подразделений региональной комиссии по ГО и ЧС разработать дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности в жилых помещениях нашего округа, а руководителям муниципалитетов – лично и непосредственно оценить фактическое положение дел в этом отношении.
В свою очередь, департамент социального развития Югры изучит ситуацию каждой семьи, проживающей в доме, где случился пожар, и внесёт предложения в правительство региона по оказанию помощи.
Отметим, что случившийся сегодня пожар в тремя погибшими в Кондинском районе не единственный. Так, в понедельник 25 ноября при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина и пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU