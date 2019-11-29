2019-11-29T13:57:17+03:00
Общество

После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домах

Губернатор выразила соболезнование семье погибших
Алена Кульмухаметова
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После гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домахПосле гибели матери с двумя детьми на пожаре в Югре усилят меры пожарной безопасности в домахФото: Татьяна Коркина
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Наталья Комарова дала ряд поручений в связи с пожаром, произошедшим в 4-квартирном жилом доме в селе Чантырья Кондинского района.

- Погибли двое детей. Наши соболезнования семье, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона поручила заместителю губернатора Андрею Зобницеву с привлечением соответствующих подразделений региональной комиссии по ГО и ЧС разработать дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности в жилых помещениях нашего округа, а руководителям муниципалитетов – лично и непосредственно оценить фактическое положение дел в этом отношении.

В свою очередь, департамент социального развития Югры изучит ситуацию каждой семьи, проживающей в доме, где случился пожар, и внесёт предложения в правительство региона по оказанию помощи.

Отметим, что случившийся сегодня пожар в тремя погибшими в Кондинском районе не единственный. Так, в понедельник 25 ноября при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина и пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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