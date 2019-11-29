2019-11-29T13:54:47+03:00
Происшествия

Следователи Югры выехали на место пожара, где погибли мать с двумя детьми

Причины пожара пока не известны
Алена Кульмухаметова
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Следователи выехали на место пожара, где погибли мать с двумя детьми. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреСледователи выехали на место пожара, где погибли мать с двумя детьми. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Четырехквартирный деревянный дом в поселке дом Чантырья Кондинского района сгорел сегодня днем, 29 ноября. На пожаре обнаружены тела женщины и двух детей.

Как сообщили в следственном комитете Югры, для установления всех обстоятельств произошедшего в село Чантырья выехали руководитель и следователь Урайского межрайонного следственного отдела следственного управления, где во взаимодействии с дознавателями МЧС, сотрудниками полиции и специалистами "Центроспас-Югория", где проводятся первоначальные следственные мероприятия.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, утром 29 ноября поступило сообщение о том, что в селе Чантырья Кондинского района горит одноэтажный деревянный 4-х квартирный жилой дом. В ходе тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела 2-х детей и их матери. В доме располагались три жилых и одна нежилая квартиры. Произошло частичное обрушение кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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