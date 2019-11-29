2019-11-29T13:03:00+03:00
Общество

В Нижневартовске объявлен конкурс на самое красивое оформление к новому году

Победители получат ценные призы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске объявлен конкурс на самое красивое оформление к новому году. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске объявлен конкурс на самое красивое оформление к новому году. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Организаторы смотра-конкурса «Новогодний Нижневартовск» рассказали, каким будет призовой фонд. Так, за 1 место предусмотрено 25 тысяч рублей, за 2 место – 15 тысяч рублей, за 3 место – 10 тысяч рублей.

Было отмечено, что конкурс пройдет с 17 по 20 декабря. Победителей выберут в нескольких номинациях: «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий школ»; «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий детских дошкольных учреждений»; «Лучшее оформление дворовых территорий и снежных игровых площадок»; лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий организаций; «Лучший символ года».

Заявки на участие в смотре-конкурсе представляются секретарю комиссии по проведению смотра-конкурса с 2 по 13 декабря (до 15 часов) по адресу: ул. Мусы Джалиля, 14, кабинет 105, тел. 41-54-00 или по адресу электронной почты SkomorohovaLI@n-vartovsk.ru.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах.What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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