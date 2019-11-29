В Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели мать с двумя детьми
Пожар в многоквартирном деревянном жилом доме поселке Чантырья Кондинского района произошел сегодня утром, 29 ноября. Погибли три человека - мать и двое детей.
По данным МЧС Югры, в 09:46 диспетчеру поступило сообщение о возгорании одной из квартир одноэтажного жилого дома в Кондинском районе.
В 10:40 пожар локализован на площади 90 квадратных метров жилого четырехквартирного деревянного дома размером 10*40. В доме располагались три жилых и одна нежилая квартиры.Произошло частичное обрушение кровли. Пожарные ведут разбор конструкции и поиск возможных пострадавших.
Ликвидации пожара были задействованы 9 человек с применением 3 единиц специальной техники. Причина возгорания и ущерб устанавливается дознавателями.
Причины пожара устанавливаются
Прокуратура Югры организовала проверку по факту произошедшего пожара в деревянном многоквартирном доме, в результате которого погибли три человека.
В ведомстве сообщили, что прокурор Кондинского района лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.
Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Также будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению пострадавших жильем.
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ИСТОЧНИК KP.RU