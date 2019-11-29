2019-11-29T13:07:33+03:00
Происшествия

В Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели мать с двумя детьми

Прокуратура организовала проверку по факту гибели людей
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели 3 человека. Фото с сайта МЧС ЮгрыВ Кондинском районе при пожаре в многоквартирном доме заживо сгорели 3 человека. Фото с сайта МЧС Югры
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Пожар в многоквартирном деревянном жилом доме поселке Чантырья Кондинского района произошел сегодня утром, 29 ноября. Погибли три человека - мать и двое детей.

По данным МЧС Югры, в 09:46 диспетчеру поступило сообщение о возгорании одной из квартир одноэтажного жилого дома в Кондинском районе.

В 10:40 пожар локализован на площади 90 квадратных метров жилого четырехквартирного деревянного дома размером 10*40. В доме располагались три жилых и одна нежилая квартиры.Произошло частичное обрушение кровли. Пожарные ведут разбор конструкции и поиск возможных пострадавших.

Ликвидации пожара были задействованы 9 человек с применением 3 единиц специальной техники. Причина возгорания и ущерб устанавливается дознавателями.

Причины пожара устанавливаются

Причины пожара устанавливаются

Прокуратура Югры организовала проверку по факту произошедшего пожара в деревянном многоквартирном доме, в результате которого погибли три человека.

В ведомстве сообщили, что прокурор Кондинского района лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

Будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. Также будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, обеспечению пострадавших жильем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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